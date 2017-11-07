طارق مصطفى: المشكلة التى تعانى منها الأندية المصرية تتسبب فى أزمة لدى المنتخب

أكد طارق مصطفى، لاعب نادي الزمالك، والمدير الفني لنادي الدفاع الجديدي سابقا، أن جميع الأندية المصرية تعانى من تكدس اللاعبين داخلها، فالقائمة تحتوى على أكثر من 30 لاعبا، وهذا يرهق الجهاز الإدارى والفنى معا، كما أن هذا الأمر يتسبب فى الفوضى داخل النادى لأن لا يقدر على التعامل مع هذه المواقف سوى المدير الفنى ذو الشخصية القوية.

طارق مصطفى: هناك أزمة لدى المنتخب بسبب الأندية المصرية

وأضاف مصطفى لبرنامج “استاد الهدف” المذاع عبر اذاعة الشباب والرياضة، أنه على الرغم من هذا العدد الكبير إلى أننا فى جميع الأندية المصرية نعانى من نقص فى مراكز معينة ولا يوجد بها سوى محترفين، وهذا يتسبب فى أزمة لدى المنتخب.

وعلق على أخذ المدير الفنى للاتحاد السكندرى من الناشئين، وتصعيدهم للفريق الأول فى هذه الفترة لا يفيد، بل يضر بالفريق، فهناك عناصر جيدة لدى الاتحاد ولديهم الخبرة لكن المشكلة الوحيدة فى التوليفة الجماعية،

مصطفى: الثنائى الأهلاوى والونش لن يفيدوا الاتحاد

وأشار إلى أن طلب إنضمام صبرى رحيل وعمرو بركات من الأهلى، ومحمود الونش من الزمالك، إلى الاتحاد السكندرى فى هذه الفترة سيفيد الفريق ولكن ليست الإفادة المطلوبة.

وقال: “على المصرى الخروج من أزمة مستحقات مينوسو بوبا سريعا، لأن منذ تولى حسام حسن الفريق وهو يسير على خطى جيدة ثابتة، ويتنافس على الدورى”.

وأشاد باللاعب مصطفى محمود، وقدرته الفنية، وعلق على طلب طنطا بضمه من الزمالك، أن هذا يعود إلى رغبة اللاعب.