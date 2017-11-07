ذكي: تحليل المخدرات شرط لإجراء الإنتخابات بالزمالك.. ومرتضى لم يتدخل فى أى شىء

أكد أحمد ذكى، مدير الشئون القانونية بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة، أن تحليل المخدرات شرط من شروط الإنتخابات بنادى الزمالك، تم وضعه فى اللائحة الجديدة، ومعتمد بالقرار رقم 50 من اللجنة الأوليمبية، فيجب التأكد من أن المرشح يتعاطى أى مخدر أم لا، وهذا شىء لا يسىء إلى أحد، وأغلبية المرشحين قاموا بإجراءها وقدموا أوراقهم ولا توجد أى مشاكل.

أحمد ذكى: مرتضى منصور مثله مثل باقى المرشحين

وصرح ذكى، خلال تصريحات إذاعية لبرنامج “ستاد الهدف” المذاع عبر إذاعة الشباب والرياضة: “أن المستشار مرتضى منصور، قام بإحضار لجنة متخصصة لتسهيل الأمور على السادة المرشحين فى إجراء عملية التحاليل، وانه مثله مثل باقى المرشحين، لم يتدخل فى أى أمور من قريب أو بعيد”.

وأضاف “أن أغلبية مرشحى قائمة أحمد سليمان، قدموا التحاليل معتمدة من مستشفى حكومية، وتم قبولها ولم ترفض تماما، فلا داعى لرفضها ما دامت مستوفية الشروط ومختومة من مستشفى حكومى”.

أحمد ذكى: باب الترشيح سيغلق وإجتماع مجلس الإدارة غدا

وأشار إلى أن باب الترشيح سيغلق اليوم ويجتمع مجلس الإدارة غدا، وستراجع الأوراق، وأى شىء مخالف سيتم الإعلان عنه، والقرار الأول والأخير للجنة الأوليمبية.

وقال: “ما يتردد حول وقوفى فى الإنتخابات بجانب مرتضى منصور، ما هو إلا إشاعات، فأنا أقوم بعملى، وكنت مشرفا على الإنتخابات لأحمد سليمان عام 2014 وقد فاز بها”.

وأستكمل حديثه قائلا: “سأذهب اليوم إلى نيابة العجوزة، للرد على الدعوة المقدمة من ممدوح عباس، فهو يطالب بتعويضا على أنه قد ظلم بشطبه من عضوية نادى الزمالك بسبب أنه يسىء للنادى، ويتسبب فى الإضرار بأمواله، وليس له حق فى هذه الدعوة فقد تم إستدعاءه للتحقيق معه ورفض الحضور، كما سبق وقدم العديد من الشكوى ضد القلعة البيضاء، لكنه كان يقوم بحفظها لعدم وجود أخطاء على النادي”.