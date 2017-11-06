يفكر الجهاز الفني لنادي الأهلي في إراحة شريف إكرامي حارس مرمى الفريق من المشاركة بشكل أساسي في المباريات لحساب محمد الشناوي.

الأهلي يدرس تجميد شريف إكرامي

وينوي جهاز الأهلي منح الفرصة لمحمد الشناوي في مباريات كأس مصر والدوري المصري حتى يستعيد فورمته ولياقته.

ويواجه شريف إكرامي انتقادات حادة بدعوى تراجع مستواه مع الفريق مؤخرًا مما تسبب في خسارة الفريق لدوري أبطال إفريقيا رغم أن الحارس رد عليها في 13 تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر مؤكدة أنه احتفط بشباكه نظيفة لمدة 30 مباراة من الموسم الماضي وحتى الآن.

وقرر محمود طاهر رئيس النادي الأهلي تأجيل جلسة الحساب لخسارة الفريق للقب دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي في إياب النهائي.

وسافر حسام البدري عقب مباراة الأهلي والوداد إلى كندا للاطمئنان على ابنته “زينة” وهو ما جعل محمود طاهر لا يجتمع به.

وخسر الأهلي دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل 1-1 أمام الوداد المغربي في مباراة الذهاب وخسر بهدف نظيف على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في الإياب.