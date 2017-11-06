قرر محمود طاهر رئيس النادي الأهلي تأجيل جلسة الحساب لخسارة الفريق للقب دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي في إياب النهائي.

تأجيل جلسة طاهر وحسام البدري

ويعقد محمود طاهر جلسة مع حسام البدري المدير الفني للفريق عقب عودته من رحلة كندا لبحث أسباب خسارة القلعة الحمراء لدوري أبطال إفريقيا بعد أن حرمته ظروف مرض زينة ابنة المدرب من الاجتماع به عقب المباراة.

وطار حسام البدري عقب مباراة الأهلي والوداد إلى كندا للاطمئنان على ابنته “زينة” وهو ما جعل محمود طاهر لا يجتمع به.

ورفض طاهر فتح ملف دوري أبطال إفريقيا مع البدري عقب المباراة مباشرة بسبب ظروف مرض ابنة المدير الفني في الوقت الذي طلب فيه أعضاء المجلس مبررات لخسارة اللقب الإفريقي.

ويرى أعضاء مجلس الأهلي أنهم لم يتأخروا عن دعم فريق الكرة والجهاز الفني واللاعبين لتحقيق الهدف الأهم والفوز بدوري أبطال إفريقيا.

وخسر الأهلي دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل 1-1 أمام الوداد المغربي في مباراة الذهاب وخسر بهدف نظيف على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في الإياب.