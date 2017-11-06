زهران: حرمان مرتضى منصور ورانيا علواني من انتخابات الزمالك والأهلي

أكد الدكتور جمال زهران عضو مجلس النواب السابق أن بعض رؤساء الأندية المرشحين على رئاسة بعض الأندية معرضون للحرمان من خوض الانتخابات في شهر نوفمبر المقبل يتقدمهم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ورانيا علواني المرشحة لانتخابات الأهلي.

زهران: المادة 103 تحرم مرتضى منصور ورانيا وسويلم من الانتخابات

وأعلن زهران أن ترشح أعضاء مجلس النواب لانتخابات الأندية يعد مخالفًا للدستور وفقًا لنص المادة 103 من دستور 2014 التي تقول “يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا للقانون”.

وأوضح جمال زهران خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “قلم حر” الذي يقدمه الإعلامى نصر محروس على شاشة ال تى سى، أن نص المادة واضح وصريح بضرورة التفرغ للعمل البرلماني ولا يجوز لأعضاء البرلمان الترشح إلى أي منصب آخر.

وأشار زهران إلى تلك المادة تنطبق على على مرتضى منصور مرشح رئاسة نادي الزمالك، وفرج عامر الفائز برئاسة سموحة وطارق السيد مرشح الرئاسة بنادي الأوليمبي، ورانيا علواني مرشحة مجلس الأهلي على قائمة الخطيب وثروت سويلم عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.