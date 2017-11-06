ميدو: الأهلي سيعود والمطالبة برحيل حسام البدري.. فجر

أكد أحمد حسام “ميدو” المدير الفني لوادي دجلة أن حسام البدري، المدير الفني للأهلي من أفضل المدربين بالدوري المصري.

وأعرب ميدو عن استغرابه الشديد من المطالبة برحيل حسام البدري لمجرد خسارته للقب دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.

ميدو يرفض رحيل حسام البدري

وقال ميدو في تصريحات إذاعية لـ”نجوم إف إم” مساء الإثنين: “المطالبة برحيل حسام البدري حاليًا فجر لأنه من أفضل المدربين في العالم العربي وطبيعي جدًا أن يخسر المدرب مباراة لكن ليس من الطبيعي أن يرحل لمجرد هذه الخسارة”.

وأشار ميدو إلى أن الأهلي سيعود مجددًا لأنه فريق كبير وعلى جماهيره أن تفخر بوصول لاعبيه للنهائي الإفريقي.

وشدد ميدو على ضرورة عمل حملة إعلامية لدعم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، للفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2017 حتى لا يتم التلاعب في نتائج الاستفتاء والجائزة التي يستحقها صلاح.

وأضاف ميدو: “صلاح سيتوج بالجائزة إذا توافر العدل في الاتحاد الإفريقي.. التلاعب حدث أكثر من مع دروجبا وأديبايور.. حاليًا محمد صلاح الأفضل واللاعب الوحيد الذي يستحق الجائزة بعد الصعود بمنتخب مصر لمونديال روسيا”.

وتابع: “عاصرت التلاعب في استفتاء عام 2001 فكان من المفترض أن أفوز بها بعد تتويجي بالدوري والكأس والسوبر مع أياكس الهولندي، لكن حدث تلاعب ورأى الكاف أن يعطوها للسنغالي الحجي ضيوف”.