رفض المهندس عدلي القيعي مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي فكرة الاستقالة من قناة النادي حاليًا.

عدلي القيعي يرفض الاستقالة من قناة الأهلي

وأكد عدلي القيعي عبر برنامج “ملك وكتابة” أنه لن يستقيل من قناة الأهلي بسبب الانتخابات.

وقال القيعي: أي شخص يريد رحيلي عن القناة يمنحني إجازة لأنني لن أستقيل من القناة تحت أي ضغوط.. أنا ملتزم بمباديء النادي الأهلي ولم أتعرض لاسم محمود الخطيب المرشح لانتخابات النادي ولم أتورط في الدعاية له”.

وكان عدلي القيعي قد كشف عن تلقيه اتصال من محمود طاهر رئيس النادي الأهلي يعاتبه على ذكر اسم محمود الخطيب في برنامجه والذي ينافسه في انتخابات القلعة الحمراء المقرر لها 30 من شهر نوفمبر الجاري.

ويؤيد القيعي نائب رئيس الأهلي الأسبق محمود الخطيب في معركته ضد محمود طاهر خلال الانتخابات المقبلة وظهر معه في بعض الجولات الانتخابية وهو ما أغضب طاهر.

بينما أعلن إبراهيم المنيسي مقدم برنامج ملك وكتابة تأييده للخطيب في انتخابات الأهلي ضد محمود طاهر.