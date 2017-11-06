الأهلي يفجر مفاجأة لعماد متعب في غياب حسام البدري

ينوي الجهاز الفني للنادي الأهلي الاعتماد على عماد متعب، مهاجم الفريق في التشكيل الأساسي لمباراة تليفونات بني سويف يوم الجمعة المقبل على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

عماد متعب يقود هجوم الأهلي أمام التليفونات

ويرغب أحمد أيوب المدرب العام الذي سيقود المباراة فنيًا في غياب حسام البدري منح عماد متعب فرصة حقيقية لتقديم أوراق اعتماده وإثبات ذاته.

وتألق عماد متعب في تدريب الأهلي اليوم وسجل 5 أهداف في التقسيمة التي أجريت في ختام التدريبات.

ويسعى النادي الأهلي لعلاج أزمة خط هجومه في ظل غياب ذاكرة التهديف عن وليد أزارو المهاجم الأساسي للفريق.

ويبحث عماد متعب عن فرصة حقيقية للمشاركة في المباريات لإثبات أنه الأجدر بقيادة الهجوم والرد على شائعات كبر سنه.

وفشل وليد أزارو في التسجيل خلال مباراتي الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا مما ساهم في فقدان الأهلي للقب.

وتعادل الأهلي 1-1 في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا ثم خسر مباراة العودة بهدف نظيف لوليد الكرتي من صناعة أشرف بنشرقي.