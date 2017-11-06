كأس العالم في مصر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تواجد كأس العالم في ضيافة مصر خلال يومى 15 و16 مارس المقبل وذلك في إطار الجولة التي يجوب فيها بلدان العالم المختلفة استعدادًا لمونديال روسيا في شهر يونيو من عام 2018.

فيفا يعلن مرور كأس العالم بمصر

وذكرت الصفحة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “جولة كأس العالم FIFA ستمر على بلد الحضارة والأهرامات مصر يومى 15 و16 مارس”.

وكان منتخب مصر قد تأهل لمونديال روسيا بعد الفوز على الكونغو 2-1 ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.

وضمن المنتخب التأهل للمونديال قبل مواجهة غانا في الجولة الأخيرة يوم 12 من شهر نوفمبر الجاري.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة بفارق 4 نقاط عن أوغندا صاحبة المركز الثاني برصيد 8 نقاط، ثم غانا في المركز الثالث برصيد 6 نقاط قبل الكونغو صاحبة المركز الأخير بنقطة وحيدة.

ومن المنتظر أن تجرى قرعة مونديال روسيا في شهر ديسمبر المقبل ويقع منتخب مصر في المستوى الثالث بتصنيف فيفا لمنتخبات العالم بكأس العالم.