قميص المنتخب المصري في المونديال يثير موجة من الغضب

استلم الاتحاد المصري لكرة القدم تصميم قميص منتخب مصر من الشركة الراعية للملابس، والذى سيرتديه اللاعبون فى كأس العالم 2018 بروسيا فى يونيو المقبل.

تصميم قميص المنتخب يثير غضب رواد التواصل الاجتماعي

وأثار تصميم القميص غصب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على “فيس بوك” و”تويتر”، متعارضين على شكل التصميم، وأشار عدد منهم أن التصميم كان من الممكن أن يكن أفضل مما هو عليه الآن.

شركة أديداس تعلن سعر قميص المنتخب

أعلنت شركه “أديداس” للملابس عن ثمن قميص منتخب مصر للبيع الكترونيآ عبر موقعها وهو 90 يورو أي ما يعادل 1800 جنيهآ تقريبا.

وأكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، أن الفريق سيحتفظ بألوانه فى كأس العالم، حيث سيكون الطقم الأساسى هو الأحمر، بينما سيكون اللون الثانى هو الأبيض، كما هو متعارف عليه.

ويواصل المنتخب الوطنى الأول استعداداته لخوض مباراته الختامية فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 التى ستقام بروسيا، أمام المنتخب الغانى والمحدد لها يوم 12 نوفمبر الجارى بأرضية ملعب استاد كيب كوست الدولى.