محمد صلاح يتفوق على كريستيانو رونالدو

واصل النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي تسجيل الأرقام القياسية باسمه منذ انضمامه لقلعة الريدز.

محمد صلاح يتجاوز رونالدو في قائمة أكثر اللاعبين قيمة

ووضع مستوى محمد صلاح في قائمة أعلى لاعبي الريدز قيمة بـ 101 مليون يورو ، بحسب مرصد (CIES) لكرة القدم ، حيث سجل صلاح 12 هدفًا في 17 مباراة بقميص ليفربول خلال الموسم الجاري في جميع البطولات.

وكشف مرصد (CIES) لكرة القدم عن قيمة جميع أندية أوروبا بجانب أعلى لاعبى هذه الأندية قيمة وحل محمد صلاح على رأس قائمة أعلى لاعبي ليفربول قيمة بـ 101 مليون يورو ، بينما بلغت قيمة الفريق ككل 901 مليون يورو.

وتفوق محمد صلاح على قيمة نظيره البرتغالي كريستيانو رونالدو الذى تواجد على رأس نادى ريال مدريد الأسباني بـ 96 مليون يورو فقط ، من إجمالى النادي الذى يبلغ 903 مليون يورو.

وغاب ليونيل ميسي نجم برشلونة عن التواجد في القائمة التي جاء على رأسها النجم البرازيلي نيمار داسيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي قائمة لاعبي أوروبا من حيث القيمة بـ 218 مليون يورو ، وجاء هارى كين مهاجم توتنهام هوتسبير بالمركز الثاني بـ 186 مليون يورو ، والأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس بالمركز الثالث بـ 166 مليون يورو.