بالفيديو.. الأهلي يتراجع ويعلن مفاجأة في أزمة بكاري جاساما

كشف اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن صرف ناديه النظر عن شكوى الحكم الجامبي بكاري جاساما الذي أدار مباراة الفريق أمام نظيره الوداد في نهائي إفريقيا.

الأهلي يتراجع عن شكوى بكاري جاساما

وأكد شيرين شمس أنه لا جدوى من شكوى بكاري جاساما حكم مباراة الأهلي والوداد المغربي لأن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” لا يهتم بهذه الشكاوي.

وقال شمس في تصريحات خاصة لبرنامج المدرج الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد على قناة DMC: “لن نشكو جاساما لأنه لا جدوى منها فمسئولو الاتحاد الإفريقي على دراية تامة بالأخطاء التحكيمية للحكام التي تؤثر على سير البطولات الإفريقية”.

وكان حسام البدري المدير الفني للأهلي قد اتهم بكاري جاساما بالتسبب في الهزيمة بهدف نظيف أمام الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ونجح الوداد في الفوز على الأهلي والتتويج باللقب بفضل الهدف الذي سجله وليد الكرتي من عرضية أشرف بنشرقي.

وخسر نادي الأهلي اللقب الإفريقي بعدما كان قد حصل عليه في عام 2013 على حساب أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.