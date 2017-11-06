مهاجم الزمالك يرفض اللعب للأهلي

أكد اللاعب مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المعار حاليا في فريق طنطا، أن اللعب لصالح النادي الأهلي أمر مستحيل.

وقلل اللاعب من فرص انتقاله إلى النادي الاهلي، في أي وقت، مشددا على أنه عاشق لنادي الزمالك، وتربى هناك، ومن المستحيل الانتقال إلى الغريم التقليدي.

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج المدرج الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد على قناة “DMC” الفضائية:” أنا ابن الزمالك، من المستحيل أن يكون الزمالك رباني، وأنتقل إلى نادي أخر، من صغري أحب الزمالك، وكل هدفي أن أكون لاعبا في الزمالك وأحصد معهم العديد من البطولات”.

واستطرد مصطفى قائلا:” مرتبط بعقد مع نادي طنطا، الزمالك بيتي وأتمنى العودة له، ولكن الأمر في يد فايز عريبي رئيس نادي طنطا لإنني مرتبط بعقد معهم”.

وكان مصطفى محمد قد ساهم من خلال تسجيله 3 أهداف في حصول طنطا على 11 نقطة فى أول 8 جولات من عمر الدورى فى أفضل بداية للفريق الطنطاوى فى تاريخ مشاركاته ببطولة الدورى المصري الممتاز .