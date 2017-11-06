الحكم بحبس لاعب إنبي السابق بسبب “الدولار”

أكد محمد عبد الحافظ وكيل الهندوراسي ماريو مارتينيز لاعب نادي إنبي السابق، أن الحكم الذي صدر بحسب موكله شهرًا بسبب سفره وبحوزته دولارات، جاء بسبب الروتين وليس بسبب تقاعس إدارة انبي عن الدفاع عنه.

ماريو مارتينيز يحاول حل أزمته مع الحبس

وقال عبد الحافظ في تصريحات خاصة لبرنامج المدرج الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد على قناة “DMC”:” الحكم جاء بسبب الروتين، فهو لا يملك إقامة في مصر، وبالتالي لا يمكن أن يوكل أي محاميًا للدفاع عنه، ولم يتمكن من توثيق أوراقه في هندوراس، بسبب عدم وجود سفارة مصرية في هندوراس”.

وأضاف عبد الحافظ: “نحاول التشاور مع أي مستشار قانوني، لحل تلك الأزمة، واللاعب لن يمكنه زيارة مصر مرة أخرى، لدرجة أن اللاعب قال لي إنه لن يرى مصر من جديد”.

وتابع: “الموضوع من السهل حله ولكن بشرط أن يقدم اللاعب توكيل خاص للدفاع عنه، وسنحاول أن ينهي هذا التوكيل في أحد البلدان الي يوجد بها سفارة مصرية”.

وكانت سلطات المطار قد رفضت سفر ماريو مارتينيز بدولارات أكثر من المسموح به عندما كان لاعبًا في إنبي.