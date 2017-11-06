عرض خيالي لقاهر الأهلي

تلقى الحسين عموتة المدير الفني لنادي الوداد المغربي عرضًا خياليًا من نادي السد القطري لتدريبه خلال الفترة المقبلة.

الحسين عموتة مطلوب في السد القطري

ووضع السد القطري الحسين عموتة على رأس مطالبه لتدريب الفريق ووافق على أي مقابل مادي يطلبه.

ويمتد عقد عموتة مع الوداد لموسمين وهو ما يصعب فكرة رحيله خاصة أن فريقه سيشارك في كأس العالم للأندية.

وكان عموتة قد قاد الوداد المغربي للفوز بدوري أبطال إفريقيا بعد غياب منذ 25 عامًا على حساب الأهلي المصري.

وتعادل الوداد 1-1 مع الأهلي في مباراة الذهاب باستاد برج العرب بالإسكندرية وفاز بهدف نظيف في لقاء الإياب على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وقدم عموتة تكتيكًا مميزًا مع الوداد وتغلب فنيًا على حسام البدري المدير الفني للأهلي خلال المباراتين.

كما نجح عموتة في تقديم لاعبين مميزين مثل أشرف بنشرقي وصلاح الدين السعيدي وإسماعيل الحداد الذين تألقوا أمام الأهلي ونجحوا في قيادته للفوز بدوري أبطال إفريقيا خاصة بنشرقي الذي تألق في خط الهجوم بالمباراتين.