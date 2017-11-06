صفقة تبادلية بين الأهلي والوداد المغربي

ذكرت تقارير مغربية أن نادي الأهلي بصدد عقد صفقة تبادلية مع نادي الوداد المغربي خلال الأيام المقبلة.

أشرف بنشرقي مطلوب في الأهلي

وأوضحت صحيفة “المنتخب” المغربية أن الأهلي عرض وليد أزارو ومبلغ من المال على الوداد للاستغناء عن مهاجمه أشرف بنشرقي الذي تألق في دوري أبطال إفريقيا.

وأضافت أن أشرف بنشرقي المنضم حديثًا لقائمة منتخب المغرب استعدادًا لمواجهة كوت ديفوار يرغب في خوض تجربة الاحتراف الأوروبي وهو ما يهدد عقد الصفقة التبادلية بين الأهلي والوداد.

وكان أشرف بنشرقي قد تألق في دوري أبطال إفريقيا وقاد فريقه للتتويج بالبطولة القارية على حساب الأهلي المصري.

وسجل بنشرقي هدفًا في ذهاب المباراة النهائية التي انتهت بالتعادل 1-1 ثم صنع هدف الفوز في لقاء الإياب ليتوج الوداد باللقب القاري.

وأحرز أشرف بنشرقي على مدار البطولة 4 أهداف ويجيد اللعب كمهاجم صريح وتحت رأسي الحربة وأظهر قدراته الحقيقية في المهارة والمراوغة عندما تلاعب بدفاع القلعة الحمراء ذهابًا وإيابًا خاصة في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء عندما صنع الهدف للكرتي.