7 إصابات تضرب الأهلي بعد نهاية المشوار الإفريقي.. (تعرف عليهم)

ضربت الإصابات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة حسام البدري في الفترة الأخيرة، حيث وصل عددها حتى الآن إلى 7 إصابات، عقب انتهاء مباريات دوري أبطال إفريقيا.

حسام عاشور

غاب اللاعب حسام عاشور لاعب خط وسط الفريق عن مبارايات الأهلي الفترة الأخيرة، بسبب إصابته بشد في العضلة الضامة، كما أكد طبيب الأهلي إلى أن حسام عاشور، سيشارك تدريجيًا في التدريبات الجماعية للفريق بعد 3 أيام.

أكرم توفيق

يعاني أكرم توفيق من الإصابة بآلام عضلية، حرمته من المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة الأخيرة، ومن المقرر أن يؤدي تدريبات تأهيلية لمدة يومين قبل أن يخضع لأشعة على قدمه.

مروان محسن

غاب مروان محسن مهاجم الفريق عن الملاعب لمدة 9 أشهر عقب تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي أثناء مشاركته مع منتخب مصر في أمم إفريقيا 2017 التي أقيمت بالجابون.

وأكد طبيب الفريق خالد محمود أن مراون محسن مهاجم الفريق سيواصل أداء التدريبات الجماعية حتى منتصف الشهر الجاري.

صالح جمعة

يشكو صالح جمعة من شد في العضلة الخلفية تعرض لها في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام النجم الساحلي، وأكد طبيب الفريق أن صالح مستمر في إكمال برنامجه التأهيلي ولن يكون متاحا للفريق في اللقاء المقبل.

علي معلول

سيغيب معلول لمدة أسبوعين وحالته لا تسمح له المشاركة مع منتخب بلاده أمام ليبيا في تصفيات كأس العالم، وغاب معلول عن إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد إصابته في العضلة الخلفية في لقاء الذهاب أمام الوداد.

وليد سليمان

أصيب اللاعب وليد سليمان جناح الفريق بالإجهاد، ولم يشارك في نهائي إفريقيا سوى في دقائق قليلة من المباراتين.

شريف إكرامي

يعاني هو الآخر من الإجهاد وذلك عقب مشاركته الأخيرة أمام فريق الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.