أول ضحايا حسام البدري في الأهلي

رحب حسام البدري المدير للنادي الأهلي برحيل عمرو بركات صانع ألعاب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

عمرو بركات يقترب من إنبي

ويرى حسام البدري أنه من الصعب الاعتماد على عمرو بركات في الفترة المقبلة بشكل أساسي لوجود لاعبين آخرين في المركز نفسه في مرتبة أفضل بالترتيب لديه.

ويمتلك الأهلي عددًا من اللاعبين المميزين في مراكز صناعة اللعب مثل عبد الله السعيد وأحمد الشيخ ومؤمن زكريا ووليد سليمان وصالح جمعة وهو ما يصعب فرصة عمرو بركات في المشاركة أساسيًا.

وتلقى عمرو بركات عروضًا من أندية محلية للانضمام إليها في يناير المقبل مثل وادي دجلة وإنبي.

ويفضل عمرو بركات الانتقال لنادي إنبي الذي يقوده إيهاب جلال وسبق أن دربه في نادي مصر المقاصة الذي شهد تألقه قبل الرحيل إلى ليرس البلجيكي ثم العودة للأهلي.

وكان عمرو بركات قد فشل في حجز مكان أساسي بتشكيل الأهلي خلال المباريات الماضية في الدوري المصري وهو ما يدفعه للرحيل عن القلعة الحمراء في يناير.