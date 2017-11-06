الأهلي يحذر تونس من مشاركة معلول أمام ليبيا

حذر الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من مشاركة اللاعب علي معلول الظهير الأيسر للفريق في مباراة منتخب بلاده أمام ليبيا.

وأكد خالد محمود أن معلول لن يتمكن من المشاركة مع منتخب بلاده في المباراة المقبلة أمام ليبيا، لعدم شفائه التام من الإصابة.

ويعاني معلول من الإصابة في العضلة الخلفية تعرض لها في مباراة الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

طبيب الأهلي يحدد مدة غياب معلول عن الملاعب

وقال طبيب الأهلي بأن اللاعب سيغيب عن الفريق لمدة أسبوعين للتعافي من الإصابة التي لحقت به.

ويلاقي المنتخب التونسي نظيره المنتخب الليبي الأسبوع المقبل، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المرهلة لكأس العالم.

غياب معلول عن نهائي إفريقيا أمام الوداد

يذكر أن معلول غاب عن مواجهة فريقه الأهلي أمام فريق الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بخسارة الأحمر بنتيجة هدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالمغرب، ليتوج الفريق المغربي باللقب الإفريقي الثاني في تاريخه.