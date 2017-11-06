متعب يتألق في مران الأهلي استعداد لبني سويف

الشعلالي يجهز بدلاء الأهلي

وقام التونسي أنيس الشعلالي مدرب الأحمال، بتخصيص فقرات بدنية خاصة للاعبي الأهلي المقيدين في القائمة الإفريقية، والذين لم يشاركوا في لقاء النهائي أمام الوداد، وذلك خلال مران الفريق الجماعي والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.

كما خاض لاعبو الأهلي المستبعدين من القائمة الإفريقية تدريبات خفيفة بالكرة تحت قيادة سيد معوض، المدرب المساعد.

عماد متعب يتألق في مران الأهلي

وتألق اللاعب عماد متعب مهاجم الفريق بشكل لافت للنظر خلال مران اليوم، حيث ظهر اللاعب بمستوى أكثر من رائع خلال التقسيمة ونجح في تسجيل خمسة أهداف، نال خلالهم تصفيق اللاعبين وإشادة الجهاز الفني للنادي الأهلي.

صالح جمعة يواصل التأهيل في الأهلي

وواصل صالح جمعة أداء تدريباته التأهيلية على هامش مران اليوم، حيث يعاني من الإصابه بشد في العضلة الخلفية، تعرض لها خلال مباراة الأهلي أمام النجم الساحلي في إياب دور النصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تدريبات منفردة لنجمي الأهلي

وأدى حسام عاشور وأكرم توفيق، لاعبا الفريق، تدريبات منفردة تحت قيادة طارق عبدالعزيز، أخصائي التأهيل.