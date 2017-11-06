مران الزمالك .. روقا يحضر على “عكاز” وغياب دونجا

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحت قيادة المدرب المونتينجري نيبوشا، الاستعدادت لمواجهة فريق المنيا في إطار مبارايات دور ال32 من كأس مصر يوم الخميس المقبل.

وعقد المدرب المونتينجري جلسة مع طارق يحيى المدرب العام على هامش التدريبات اليوم، للتحدث عن اخر استعدادات الفريق لمواجهة الخميس.

نيبوشا يجتمع بلاعبي الزمالك

وحرص “نيبوشا” أيضا على عقد جلسة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم، كما أشاد بأيمن حفني والمجهود المبذول منه في التدريبات خلال الفترة الأخير لاستعاده مستواه وفورمته.

وقال “نيبوشا” لحفني أنه من العناصر الأساسية، وأنه لاعب لا غنى عنه للفريق، وانه ينتظر منه الكثير والكثير خلال المرحلة المقبلة .

وحضر محمد أشرف “روقا” لاعب خط وسط الفريق، للنادي من أجل الاطمئنان على اصابته التي تعرض لها في المباراة الأخيرة للفريق امام بتروجيت، حيث حضر بالعكاز في ظل وضع جبيرة على قدمه بسبب الإصابة.

خالد قمر يغيب عن المران

وشارك في مران اليوم مهاجم الفريق خالد قمر مهاجم الفريق بعد غيابه عن مران أول أمس بإذن من الجهاز الفني بقيادة المونتيجري نيبوشا يوفانفيتش.