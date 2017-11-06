بيرلو يعلن عن اعتزاله الكرة نهائيا عبر “تويتر”

كشف النجم الإيطالي أندريا بيرلو عن اعتزاله كرة القدم نهائيا، عقب رحلة كروية كبيرة، خاض من خلالها العديد من التجارب.

وجاء ذلك الإعلان عبر حساب اللاعب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” من خلال رسالة وداع لجماهيره.

وقال نجم ميلان فى التغريدة: “شكرا لكل من ساندني من جماهير ولاعبين ومدربين في مشواري الكروي وليس في نيويورك سيتي فقط”.

وكان بيرلو قد قال في تصريح : “بالنسبة لمستقبلي، في ديسمبر ينتهي عقدي وأرى الوقت قد حان للاعتزال”.

وأضاف: “كل يوم أعاني من مشاكل بدنية ولا أستطيع التدريب بأفضل صورة ممكنة، أو القيام بالأمور العادية، في سني لا أظن أنني قادر على الاستمرار”.

وكان أندريا بيرلو أعلن في وقت سابق أنه سيعتزل اللعب نهائيا، مع انتهاء عقده مع النادي الأمريكي في نهاية العام الحالي.