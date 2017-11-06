كوبر يوضح كيف يجهز لاعبي الأهلي نفسيا بعد خسارة إفريقيا

أكد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني، أنه سيسعى إلى إعداد لاعبي الأهلي نفسيا قبل مواجهة غانا القادمة في إطار الجولة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم بروسيا 2018.

كوبر يوضح كيف سيتعامل مع لاعبي الأهلي بعد خسارة إفريقيا

وقال المدير الفني الأرجنتيني: ” وصول الأهلي إلى المباراة النهائية من دوري أبطال أفريقيا يعد إنجاز يستحق التهنئة “.

وأكمل: ” أعلن مدى الألم الذي يشعر به اللاعبين من خسارة بطولات في المباريات النهائية، وبالتأكيد فإن لاعبي الأهلي يحتاجون تعامل نفسي خلال المعسكر “.

وأضاف: ” بالتأكيد لن أطلب من اللاعبين نسيان الأمر وهم يقوموا بذلك في نفس الوقت، الأمر يحتاج لفترة أطول وندرك ذلك تماماً “.

واختتم: ” سنعمل على تهيئة لاعبي الأهلي وإظهار دوافع وطموحات أكبر للفترة المقبلة، وذلك من أجل إعدادهم بشكل جيد لمواجهة غانا “.

ومن المقرر أن يلاقي المنتخب المصري منتخب غانا يوم 12 نوفمبر الجاري في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018.

يذكر أن الأهلي خسر مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق الوداد المغربي، لتغيب البطولة عن خزائن النادي منذ 2013.