كوبر يتحدث عن ضم لاعبين جدد الفترة القادمة

أكد هيكتور كوبر المدير الفني الأرجنتيني للمنتخب الوطني، أنه لا يضمن تواجد أى لاعب فى قائمة الفريق خلال المبارايات القادمة بكأس العالم 2018 بروسيا، وذلك أثناء تواجده في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الإثنين.

كوبر يحدد إمكانية ضم لاعبين جدد للمنتخب

وأشار الأرجنتيني إلى أنه من الصعب تجربة لاعبين قبل خوض مبارايات المونديال، بسبب ضيق الوقت بين فترة الاستعداد للبطولة وموعد إقامتها.

وقال كوبر: ” ندخل مواجهة غانا بجدية كبيرة للحفاظ على المستوى الذي وصلنا له على الرغم من عدم أهميتها في مشوار التأهل إلى كأس العالم “.

وأضاف: ” لا يوجد لاعب ضامناً لموقعه في الفريق بكأس العالم، حتى أنا قد أرحل قبل المونديال، الحفاظ على تواجد أي شخص في موقعه يتطلب الكثير من العمل “.

واتبع: ” بالتأكيد أنا مستمر في القيادة الفنية للمنتخب المصري حتى كأس العالم، ولكن قد يحدث أي شيء يجبرني على الرحيل “.

واستطرد: ” من الصعب تجربة لاعبين جدد في المباريات الرسمية، يجب أن يكون اللاعب قادراً على التأقلم مع طريقتي”.

واختتم: ” لدينا عمود فقري للمنتخب، ونمتلك قوام أساسي، قد نجري بعضاً من التعديلات في الفترة المقبلة، ولكننا نواجه مشكلة ضيق الوقت قبل المباريات الرسمية ”

ومن المقرر أن يدخل المنتخب في معسكر مغلق خلال الساعات القادمة للاستعداد لمواجهة منتخب غانا في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.