كوبر: لن نتواجد في كأس العالم من أجل الحضور المشرف فقط

أكد الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، أن الفريق سيتواجد في كأس العالم من أجل الفوز بجميع المبارايات.

كوبر:سنكمل الانتصارت في كأس العالم

وأضاف كوبر خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حالياً باستاد القاهرة، ” لم نتواجد في كأس العالم من أجل التمثيل المشرف فقط، نحن نعلم ما هو كأس العالم ولذلك نسعي لاستكمال الانتصارات وتحقيق نتائج جيدة في المونديال”.

وتابع، ” نحن نتابع الدوري المصري بشكل يومي، لاسيما أننا نعيش في مصر، ودائما ما أتعرض للسؤال عن لاعبين لم ينضموا إلى المنتخب الفترة الماضية”.

وواصل، ” نسعى لوقف الدوري المصري خلال الفترة المقبلة من أجل إقامة العديد من المباريات الودية الدولية، ولكن هذا سيتحدد بعد الإطلاع على قرعة كأس العالم”.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني ، نجح في التأهل إلى كأس العالم، بعد تحقيق فوزا مثيرا على نظيره الكونغولي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التى جمعت بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وسط حضور جماهير كبير.