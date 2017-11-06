صورة.. الجبلاية يرسل جدول مباريات الأهلي لاستاد القاهرة

أرسل مسؤولو اتحاد الكرة المصري، جدول مباريات الأهلي، للموسم الجاري، لمسؤولو استاد القاهرة الدولي، بعد الموافقة الأمنية على إقامة مباريات الفريق عليه.

كان مسؤولو الأهلي قد طالبوا بخوض مباريات الفريق في الدوري المصري، على استاد القاهرة، وهو ما تم موافقته من جانب مسئولي الاستاد، بعد الحصول على موافقة أمنية من الجهات المختصة.

الأهلي يعود إلى استاد القاهرة

ومن المقرر أن يخوض الأهلي أولي مباراياته على استاد القاهرة يوم 24 نوفمبر الجاري أمام الدخلية، ويسبقها مبارتان خارج الأرض أمام الإسماعيلي والإنتاج الحربي.

ويواجه الأهلي نظيره تليفونات بني سويف ، يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

كانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مطار القاهرة الدولي، أمس الأحد، قادمه من المغرب، بعد تلقى الهزيمة أمام الوداد المغربي بهدف دون رد، في المباراة التى جمعت بينهما ، السبت الماضي، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ليتنوج الأخير باللقب الإفريقي الثاني له.

الجدير بالذكر أن الأهلى يحتل المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل وحيد.