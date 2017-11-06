بعد اهداره العديد من الفرص.. تعرف على أول قرار من البدري تجاه أزارو

ينوى حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استبعاد المغربي وليد أزارو ،مهاجم الفريق الأحمر، منا لمشاركة في المبارايات المقبلة للفريق سواء في كأس مصر أو الدوري.

ويفكر البدري بعدم الاعتماد على أزارو الفترة المقبلة، لاسيما بعد أهداره الفرص السهلة خلال مبارايات دوري أبطال إفريقيا، وكان أخرها مباراة الوداد المغربي، في نهائي البطولة والتى انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد وتتويجه باللقب الإفريقي الثاني له على حساب الأهلي.

البدري ينوي الدفع بمتعب أمام التليفونات

ومن المقرر أن يدفع البدري بعماد متعب أساسياً أمام فريق تليفونات بني سويف، في المباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات دور الـ32كأس مصر ، بالإضافة لجاهزية مروان محسن ، والذي أعلن طبيب الفريق، أنه أصبح جاهز للمشاركة في المبارايت بشكل طبيعي.

الجدير بالذكر أن حسام البدري، المدير الفني للفريق، يقتنع بقدرات وإمكانيات المغربي وليد أزارو، وصرح مؤخراً أنه سيتألق في مباراة مهمة، وقد كان أمام النجم الساحلي وسجل 3 أهداف، في المباراة التى انتهت بستة أهداف مقابل هدفين.