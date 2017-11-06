كلوب: لم أتوقع ما فعله صلاح.. واخترته من بين 20 لاعباً

أكد يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزى، أن المصرى محمد صلاح، شخص رائع ونجم كرة قدم بمعنى الكلمة، ويضيف الكثير لأى فريق ينضم لصفوفه.

يورجن كلوب: تم اختيار محمد صلاح من بين 20 لاعبا

وصرح المدير الفني لليفربول في تصريحات عبر الموقع الرسمي لليفربول: ” فى موسم الانتقالات الماضي كان مرشح للإنضمام لفريق ليفربول أكثر من عشرين لاعبا، وكان من الصعب أتخاذ قرار مبكر لأختيار اللاعبين”.

وقال: “أن كلا من مايكل إدواردز، المدير الرياضي للفريق، وديف فالوس وهنتر باري، كانا مقتنعين بمحمد صلاح، وواثقين من أنه سيساعد ليفربول ويضيف له، وهاتفوا فى أذنى قائلين -هيا، هيا، صلاح هو الحل-“.

واستكمل حديثه قائلا: “سرعان ما اتخذنا القرار، حتى نتمكن من الحصول عليه، فهو شخص رائع، ولاعب كرة قدم جيد، ويملك الكثير من المهارات”.

يورجن كلوب: صلاح يحقق ارقاما اكبر الموسم القادم

وأشار يورجن كلوب، انه لم يكن يتوقع أن يسجل صلاح اثنى عشر هدفا خلال سبعة عشر مباراة فقط، مضيفاً: “أثق كثيرا ان الموسم القادم ستكون الأرقام مختلفة، وتكون الأرقام أعلى بكثير”.

يذكر ان اختارت شبكة “سكاى سبورتس” البريطانية محمد صلاح، نجم منتخب مصر، ولاعب نادى ليفربول الانجليزى، من ضمن أفضل 10 لاعبين فى الجولة الـحادية عشر من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز “البريميرليج”.