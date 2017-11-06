بالصور.. قميص منتخب مصر في كأس العالم 2018

كشفت شركة أديداس الألمانية، الراعية للملابس عن القميص الذى يرتديه لاعبى منتخب مصر فى مونديال روسيا 2018 فى يونيو المقبل.

الزى الأحمر هو الرسمى للمنتخب بكأس العالم

وأكد إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر، أن الزى الرسمى للمنتخب فى مونديال روسيا 2018 سيكون الأحمر، كما يكون اللون الأبيض هو الثانى.

يواجه المنتخب الوطنى غانا، فى التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم، فى الثانى عشر من نوفمبر الجارى، بأرضية ملعب استاد كيب كوست الدولى.

يذكر أن المنتخب الوطنى تغلب على الكونغو في مباراة العودة للجولة الخامسة من مباريات تصفيات كأس العالم 2017 عن قارة أفريقيا بهدفين لمصر مقابل هدف وحيد لغانا.

هدفى محمد صلاح يؤهلا المنتخب لكأس العالم 2018

وسجل الأهداف الاعب الدولي لاعب لفربول الانجليزي، محمد صلاح، وكان الهدف الثانى في الدقيقه الرابعة والتسعون من زمن المباراة من ضربة جزاء صحيحه ليخطف لمصر بطاقة التاهل من المجموعة الخامسة، لمونديال روسيا 2018 بعد غياب طال ثمانية وعشرون عاما.

يذكر ان اختارت شبكة “سكاى سبورتس” البريطانية محمد صلاح، نجم منتخب مصر، ولاعب نادى ليفربول الانجليزى، من ضمن أفضل 10 لاعبين فى الجولة الـحادية عشر من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز “البريميرليج”.