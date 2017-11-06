محمد صلاح يغيب عن تكريم لاعبى منتخب مصر

تقدم محمد صلاح، نجم منتخب مصر، ولاعب ليفربول الإنجليزى، بإعتذار لاتحاد كرة القدم المصري، عن حضوره الحفل الذي يقام يوم الأربعاء القادم، لتكريم لاعبى المنتخب لصعودهم لمونديال روسيا 2018 بعد غياب ثمانية وعشرون عاما.

الإجهاد يمنع صلاح من حضور حفل التكريم

ويعانى صلاح من إجهاد تعرض له فى الفترة الأخيرة مع فريقه ليفربول الإنجليزى، لذلك تقدم بإعتذار عن حضور الحفل، وإستغلال هذه الفترة فى أخذ قسط من الراحة، والسفر إلى دبى أو إحدى العواصم الاوروبية.

وسبق أن تقدم صلاح، لهيكتور كوبر، المدير الفنى لمنتخب مصر، بطلب منحه راحه من الإنضمام لمعسكر المنتخب المقبل، إستعدادا لمواجهة غانا، وقد وافق كوبر على طلبه.

شبكة “سكاى سبورتس” صلاح من أفضل 10 لاعبين

كما اختارت شبكة “سكاى سبورتس” البريطانية محمد صلاح، نجم منتخب مصر، ولاعب نادى ليفربول الانجليزى، من ضمن أفضل 10 لاعبين فى الجولة الـحادية عشر من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز “البريميرليج”.

ونجح محمد صلاح في تسجيل هدفيه الحادى عشر والثانى عشر فى جميع البطولات خلال الموسم الجاري أمام وستهام يونايتد، فى مشواره بالدورى الانجليزى، وذلك منذ بدايته الرائعة مع ليفربول.