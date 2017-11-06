فيديو وصورة.. مرتضى منصور يكشف عن فضيحة لـ”الرئيس المحتمل”

نشر المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، فيديو يهاجم فيه أحمد سليمان، المرشح أمامه على مقعد رئاسة النادى وظهر صورة له وهو لاعبا بالنادى الاهلى.

وقال مرتضى منصور تعليقا على الصورة: “لقد خرجت مطرودا من النادى الاهلى ولن اذكر السبب مراعاة ان الفيديو سوف يشاهده سيدات”.

واستكمل مرتضى: ” أن الفرق بينى وبينك أنى لم أدخل الأهلى سوى ثلاثة مرات فقط، وخرجت منه بعد أن قمت بتقطيع الكارنيه ولم أدخله مرة ثانية “.

كما اتهم مرتضى، سليمان، أنه يريد أن يكون رئيسا للنادى الأبيض، بسبب وجود أموال كثيرة فى خزينة النادى حاليا وأنها أصبحت ممتلئة بحوالى مايقرب من 150 مليون جنية.

وقد جاءت قائمة المرشحين على النحو التالى:

ينافس مرتضى منصور على مقعد رئاسة النادى احمد سليمان.

بينما نائب رئيس النادى يرشح له كلا من أحمد مرتضى منصور وأحمد جلال إبراهيم، ويتنافس معهم على المنصب هاني العتال وخالد جبر و أشرف السكري.

ومنصب أمين الصندوق: حازم ياسين، ويتنافس معه على المنصب سيف العمارى.

وفى العضوية: هاني زادة وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد وشريفة الفار، ويترشح ضدهم على المنصب كلًا من مصطفى عبد الخالق و محمد أبو العلا وعبد الله جورج وحسين السمري و ماجد قيشو والحسيني سمير وسامح سوني ومريم عصمت وبدوي السيد نجيلة وهشام يكن وحسن شاكر وتامر التونسي وغادة عادل كرارة وأحمد عبد الغني وعمر جلال هريدي ورجب رواش.