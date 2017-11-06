عبد الرحيم محمد: مشكلة عمرها 3 سنوات أبعدت الزمالك عن البطولات

أكد عبد الرحيم محمد، مدرب نادى الزمالك السابق، أنه يوجد مشكلة كبيرة فى ثلاث مراكز أساسية فى مصر، وهم حراسة المرمى، وقلب الدفاع، ورأس الحربة.

وأشار مدرب الزمالك السابق إلى معاناة معظم اللاعبين المتواجدين في هذه المراكز من نقص الخبرة والمهارة، مؤكداً أنه هذا الامر يرجع إلى أن المدير الفنى يقود الفريق بهدف تحقيقه للبطولات معه، وليس اللعب على تقوية مراكز معينة.

الزمالك يعانى من مشاكل لمدة ثلاث سنوات لهذا السبب..

وقال محمد فى تصريحات لبرنامج “استاد الهدف” على إذاعة الشباب والرياضة: “إن الزمالك يعانى من مشكلة كبيرة جدا لمدة ثلاث سنوات على التوالى، ألا وهى أنه يعمل على التعاقد مع أفضل لاعبين، ولا يعمل على تكوين فريق قوى”.

وأكمل: ” بالتالى يوجد أكثر من لاعب محترف فى مركز واحد، فيجلس الكثير منهم على مقعد البدلاء، ويحدث مشاكل بين المدير الفنى واللاعبين، فلا يمر كثيرا ويطالب اللاعب بالرحيل”.

وأوضح: ” وعلى العكس تماما داخل النادى الأهلى فكل موسم يطالب الأحمر بثلاثة أو أربع لاعبين فقط فى المراكز الذى يعانى من نقص فيها”.

مباراة غانا فرصة جيدة لمشاركة اللاعبين المستبعدين من المشاركة

أما عن المنتخب فقال: “ان المباراة القادمة فى غانا ما هى إلا تحصيل حاصل، فيجب إعطاء الفرصة للاعبى المنتخب المستبعدين من المشاركة، والملازمين لدكة البدلاء، للوقوف على إمكانيات وقدرات اللاعبين”.

وأشار بخصوص مصطفى فتحى “أنه فنيا جيد جدا، وأخلاقيا لا يوجد غبارة عليه، والهجوم الموجه له بأنه متمرد ليس له داعى، وأرى أن إدارة الزمالك السبب فى الخلافات القائمة حاليا”.