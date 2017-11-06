الأهلي عن باكاري: من قدم شكوى قبل ذلك وتم النظر إليها؟

تحدث اللواء شرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن الشكوى التى سيتم تقديمها للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد الحكم الجامبي باكاري جاسما، حكم مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

شمس: شكوى الحكم لم تفيدنا بشئ

وقال شمس خلال تصريحاته لبرنامج “ستاد الهدف” المذاع عبر أثير الشباب والرياضة، ” إنه تحدث مه المهندي محمود طاهر، رئيس الاهلي، أننا لم نقدم شكوى ضد الحكام ويتم النظر فيها، ولابد أن نركز بعد ذلك على ما هو قادم، لاسيما وان ذلك الشكوى لم تفيدنا بشئ”.

وأضاف، ” مسؤولو الاتحاد الإفريقي، كانوا على علم مسبقاً أن بكاري جاسما ، سيدير مباراة الأهلى و الوداد المغربي، ومن ثم سيدير مواجهة منتخب المغرب و نظيره كوت ديفوار في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا”.

كان المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، قد قرر التقدم بشكوى رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” ضد الحكم الجامبي باكاري جاسما، بسبب الأخطاء التى أرتكبها ضد الأهلي في المباراة النهائية من دوري أبطال إفريقيا.