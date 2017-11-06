الأهلي: أرسلنا خطابا جديدا للأوليمبية بشأن أزمة أعضاء الشيخ زايد

أكد اللواء شرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن النادي قام بإرسال خطابا جديدا إلى اللجنة الأوليمبية ، والذي يتعلق بأزمة أعضاء فرع الشيخ زايد.

شرين شمس يكشف سبب أرساله خطابا جديدا للأوليمبية

وأضاف شرين خلال تصريحاته لبرنامج “ستاد الهدف” المذاع عبر أثير الشباب والرياضة، ” السبب وراء إرسالنا خطابا جديدا إلى اللجنة الأوليمبية، هو أننا نود معرفة مصير أعضاء النادي في الشيخ زايد من الادلاء بأصواتتهم في الإنتخابات المقبلة أم لا”.

وتابع، ” الخطاب الماضي الذى تم أرساله للجنة الأوليمبية ، تم الرد عليه، بأن أعضاء الشيخ زايد لم يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة، وذلك بالرغم من حصولنا على حكم قضائي بأحقية الادلاء بأصواتهم بشكل طبيعي، ولكن حرصنا أن نرسل خطابا جديدا، و الرد جاء مثل الخطاب السابق وقاموا بإرسال الفقرة التى تنص على عدم أحقيتهم، وذلك من اللائحة الاسترشادية”.

وأوضح، ” أردنا أن نرسل خطابا جديدا أمس الأحد، من أجل أن يدخل النادي الأهلي في مشاكل قضائية أخرى قبل الانتخابات المقبلة”.