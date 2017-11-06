علاء مقلد: عملت بنادى الزمالك عشر سنوات ولم أتقاضى أجرًا

أكد اللواء علاء مقلد، المدير التنفيذى لنادى الزمالك السابق، وأحد المرشحىن على مقعد عضوية مجلس الإدارة، أن الإشراف على الإنتخابات كمدير تنفيذى أسهل بكثير من المشاركة فيها، ويحتاج الأن إلى العون والمساعدة.

مقلد: الزمالك فى أزهى عصوره بسبب مرتضى

وصرح مقلد لبرنامج “استاد الهدف” على إذاعة الشباب والرياضة: “أن نادى الزمالك الأن يعيش أزهى عصوره التاريخية التى لم يسبق له الوصل لمثل هذا التقدم من قبل، ومن فعل ذلك هو المستشار مرتضى منصور فهو الوحيد الأحق بتكملة هذه الإنجازات التى بدأها، وكل ما بداخل القلعة البيضاء ينسب له وحده”.

وأضاف “أن بعد فوز المرشحين أيًا كان، كل ما علينا فعله هو تكملة الطفرة التى حدثت بداخل النادى، والتى سببها ويرجع الفضل له فيها، هو المستشار مرتضى منصور”.

مقلد: ميزانية النادى تغطى جميع احتياجاته الأن

وأشار إلى “أن ميزانية النادى تصل الأن لحوالى 150 مليون جنيه، فى الوقت الذى كنا نعانى من أزمة مالية، ولا نعرف كيف ندفع المرتبات وحقوق العاملين داخل النادى”.

وأستكمل حديثه عن إنجازات مرتضى منصور داخل النادى أن هو وجود قوات أمنية وكاميرات مكثفة داخل النادى، وشعور الأعضاء بالأمن الغائب داخله منذ سنوات.

وقال: “تحليل المخدرات لم يكن موجودًا مسبقًا، ووضع فى اللائحة الجديدة، ولا يوجد أى مشكله فيه طالما يطبق على الجميع”.

وأضاف قائلا: “أنا عملت بنادى الزمالك عشر سنوات بدون أن اتقاضى أجرًا، لأنى أحب النادى”.