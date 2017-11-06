الأهلي: حادث ابنة البدري أثر عليه بشكل كبير في النهائي

قال اللواء شرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن الحادث التى تعرضت له ابنة حسام البدري، المدير الفني للفريق الأحمر، أثر بشكل كبير في نفسيته مما أثر عليه في المباراة النهائية.

شمس: أسرة البدري لم تبلغه بالتفاصيل الكاملة

وأضاف شمس خلال تصريحاته لبرنامج “ستاد الهدف” المذاع عبر أثير الشباب والرياضة، ” أسرة البدري لم تبلغه بكل التفاصيل لحادث ابنته ، خوفا ً على قلقه، مشيراً إلى ان الفريق كان مقبل على مباراة هامة ومصيرية”.

وتابع، ” البدري رفض سفره إلى كندا والأطمئنان على صحة ابنته بعد تعرضها لحادث سير، وفضل أن يطمئن عليها من خلال مكالمة هاتفية فقط، بسبب ارتباطه بمباراة هامة في دوري الأبطال”.

وأوضح، ” مباراة النهائية كانت تشكل ضغط كبير للبدري، بسبب هذا عدم أطمئنانه على ابنته، ومع ذلك مطالب بالفوز بالبطولة لإرضاء جمهور الأهلي”.

كان الأهلي قد سقط في فخ الهزيمة أمام الوداد المغربي، بهدف دون رد، في المباراة التى جمعت بينهما السبت الماضي، في إطار إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليتوج باللقب الإفريقي الأخير.