مدرب الزمالك السابق: سياسة “الكرة فى الرأس مش فى الكراس” منهج المدربين المصريين

أكد عبد الرحيم محمد، مدرب نادى الزمالك السابق، أن الرياضة مثلها مثل الفن لا تقل أهمية، فهى تسعد الجماهير، وخصوصًا الكيانات الكبيرة كالأهلى والزمالك.

عبد الرحيم محمد: سياسة التدوير أمر ضرورى فى كرة القدم

وقال محمد لبرنامج “استاد الهدف” على إذاعة الشباب والرياضة: “سياسة التدوير نتيجة المباريات المتتالية هى المتبعة لدى أى مدير فنى، فيجب إراحة أحمد مدبولى بعد المجهود العظيم الذى قدمه مع نادى الزمالك، ورجوع أيمن حفنى للتشكيل ضرورى بعد تعافيه من الإصابة ليستفيد منه المدرب ويقيس مدى عطاءه للفريق”.

وأضاف “أن تفكير المدير الفنى الأجنى لا يختلف عن المحلى فى معرفة قدرة أجسام اللاعبين وتحمل عضالتهم للكم المختلف من الأحمال، لأن هذا يختلف من لاعب لآخر”.

وأشار إلى “أن راحة اللاعبين واجبة، لذلك نجد أن المدير الفنى فى الدول الأوربية يحدد متى يلعب اللاعب ومتى يحتاج إلى راحة، وقدرة جسده العضلية، وهذا على الخلاف تماما مع المديرين الفنيين المحليين، فكل منهم لديه تشكيل ثابت لا يغيه، ومقعد بدلاء خالى، بخلاف قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك”.

واختتم قائلاً: “إتباع -مقولة الكرة فى الرأس مش فى الكراس- المتعارف عليها لدى الكثير من المدربين فى مصر يؤثر سلبًا على حالة اللاعبين الجسدية “.