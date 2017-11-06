شيرين شمس: حكم النهائي وضع لاعبي الأهلي تحت ضغط طوال المباراة

أكد اللواء شيرين شمس، الرئيس التنفيذى بالنادى الأهلى، أنه تحدث مع المهندس محمود طاهر، رئيس القلعة الحمراء، عقب عودته من المغرب مع البعثة، حول ما دار فى مباراة الأهلى والوداد فى إياب نهائى دورى أبطال إفريقيا، من ظلم الحكم الجامبى لهم.

شمس: حكم المباراة وضع لاعبي الأهلي تحت ضغط

وقال شمس لبرنامج “استاد الهدف” على إذاعة الشباب والرياضة: ” إن مايحدث من الحكام سواء فى مباراة الوداد أو غيرها واضح وصريح، والجميع يفهم ويعلم ذلك”.

وأشار إلى أن، لاعبى الأهلى بذلوا مجهودا كبيرا، ولكن لم يحالفهم الحظ، والحكم وضعهم تحت ضغط كبير منذ اللحظات الأولى من إنطلاق المباراة، وهذا أثر سلبًا على نفسية اللاعبين”.

وأستكمل حديثه، بأن حسام البدرى سيصل كندا صباح اليوم، ليطمئن على ابنته ، بعد الحادث الأليم الذى تعرضت له، مضيفًا أن أيوب سيقود الأهلى فى أولى مباراياته فى دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

يذكر أن الأهلى خسر من الوداد المغربى، بهدف دون رد، في المباراة التى جمعت بينهما ، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء. بإياب نهائى دورى أبطال إفريقيا.