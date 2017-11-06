مرشح الزمالك: خطة العمل بعد الانتخابات ستكون إستكمالًا لمسيرة المجلس الحالى

أكد حمادة أنور، المرشح لانتخابات نادى الزماك المقبلة، على مقعد العضوية، أن ترشحه فى الانتخابات جاء لإفادة بيته الثانى نادى الزمالك فى تلك الفترة، وإستكمال ما حققه المجلس الحالى.

أنور: يجب الأهتمام بالألعاب الرياضية الأخرى

وقال أنور لبرنامج “استاد الهدف” على إذاعة الشباب والرياضة: “يجب أن نركز على أبناء الزمالك فى الاتحادات، والأهتمام بجميع الألعاب الأخرى ليس كرة القدم فقط”.

وأضاف “وجود تحليل المخدرات داخل نادى الزمالك أمر مهم وضرورى، وراحة للسادة المرشحين، مشيراً إلى أنني قمت بإجراء التحليل”.

أنور: بعد الإنتخابات سنكمل مسيرة المجلس الحالى

وقال بأن خطة العمل داخل الزمالك، بعد الفوز ستكون استكمالا لمسيرة المجلس الحالى، وسنبدأ بفرع السادس من أكتوبر لتوظيف شباب النادى، وفتح مجالات عمل لهم، وسيكون هناك تطوير كبير فى شبكة الإتصالات على أعلى مستوى بين الإدارات.

وتابع حديثه “أى مجال يحتاجنى داخل نادى الزمالك سأقوم به ولا أتأخر”.

قائمة المرشحين فى الإنتخابات

منصب رئاسة النادى: مرتضى منصور، وتقدم حتى الأن كمنافس له أحمد سليمان.

منصب نائب رئيس النادى: أحمد مرتضى منصور وأحمد جلال إبراهيم، ويتنافس معهم على المنصب هاني العتال وخالد جبر و أشرف السكري.

منصب أمين الصندوق: حازم ياسين، ويتنافس معه على المنصب سيف العمارى.

وفى العضوية: هاني زادة وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد وشريفة الفار، ويترشح ضدهم على المنصب كلًا من مصطفى عبد الخالق و محمد أبو العلا وعبد الله جورج وحسين السمري و ماجد قيشو والحسيني سمير وسامح سوني ومريم عصمت وبدوي السيد نجيلة وهشام يكن وحسن شاكر وتامر التونسي وغادة عادل كرارة وأحمد عبد الغني وعمر جلال هريدي ورجب رواش.