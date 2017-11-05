ريال مدريد يقهر لاس بالماس بثلاثية.. وكريستيانو رونالدو يصوم عن التهديف

سحق نادي ريال مدريد ضيفه لاس بالماس بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما بملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني.

ريال مدريد يفوز وكريستيانو رونالدو لا يسجل

أحرز كاسيميرو لريال مدريد بهدف في الدقيقة 41 من رأسية مميزة وسجل ماركو أسينسيو الهدف الثاني بتسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 56 قبل أن يضيف إيسكو الهدف الثالث في الدقيقة 74 بينما فشل كريستيانو رونالدو في تسجيل أي أهداف.

ورفع نادي ريال مدريد رصيده إلى النقطة 23 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني بينما لاس بالماس 6 نقاط في المركز التاسع عشر ومهدد بالهبوط للقسم الثاني.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة بفارق 4 نقاط عن فالنسيا صاحب المركز الثاني برصيد 27 نقطة.

ويتصدر ماركو أسينسيو صدارة هدافي الليجا مناصفة مع زميله إيسكو برصيد 4 أهداف لكل لاعب بعد أن عاد ريال مدريد لسكة الانتصارات بعد غياب طويل والهزيمة من توتنهام الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا وهو ما يبشر زين الدين زيدان المدير الفني للملكي بإمكانية المنافسة على لقب الليجا بقوة.