الأهلي يجد “بديل” وليد أزارو في الدوري المصري

وضع النادي الأهلي عمر السعيد مهاجم نادي الإنتاج الحربي تحت منظاره تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

عمر السعيد يدخل دائرة اهتمامات الأهلي

ويتابع نادي الأهلي عمر السعيد خلال مباريات فريقه المقبلة بالدوري المصري للحكم النهائي على مستواه حتى يتم تقديم طلب رسمي لإدارة الإنتاج الحربي لضمه.

ويخطط النادي الأهلي لضم عمر السعيد لإنهاء أزمة العقم التهديفي لمهاجمه وليد أزارو والتي تسبب في وداع الفريق لدوري أبطال إفريقيا، وحتي يكون هناك البديل الجاهز باستمرار في ظل عدم الاعتماد على عماد متعب.

وفشل وليد أزارو في إحراز أي هدف خلال مباراتي الذهاب والإياب لنهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي رغم الفرص الكثيرة التي أتيحت له وفشل في ترجمتها.

ويتألق عمر السعيد مع الإنتاج الحربي هذا الموسم ويتصدر ترتيب هدافي الدوري بعد أن أحرز 6 أهداف من 8 مباريات خاضها الفريق بالدوري وقدم مستوى مميزًا في تسجيل الأهداف من أنصاف الفرص وهو ما يحتاجه الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.