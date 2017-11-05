القائمة السوداء.. 4 حكام أطاحوا بالأهلي من دوري أبطال إفريقيا

انضم الحكم بكاري جاساما لقائمة الحكام الذين تسببوا في ضياع لقب دوري أبطال إفريقيا من نادي الأهلي بأخطائه في مباراة الوداد المغربي التي انتهت بهزيمة القلعة الحمراء في إياب المباراة النهائية على ملعب محمد الخامس.

عبد الرحيم العرجون

الحكم المغربي الأشهر في تاريخ ظلم الأهلي عندما تسبب في خسارته للقب دوري أبطال إفريقيا عام 2007 بعدم احتساب ركلتي جزاء صحيحتين ليخسر الأحمر اللقب بنتيجة 3-1.

جوزيف لامبتي

الحكم الغاني الذي أضاع تسبب في خروج الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2010 عندما احتسب هدفًا للترجي التونسي أحرزه مايكل إينرامو بيده.

وتعرض لامبتي بعد ذلك للإيقاف من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لثبوت تورطه في بعض الرشاوى خلال المباريات.

خالد عبد الرحمن

الحكم السوداني لمباراة الأهلي الترجي التونسي عام 2011 في دور الثمانية الذي ألغى هدفًا صحيحًا للقلعة الحمراء وتسببها في وداعها للبطولة.

بكاري جاساما

وخسر الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا لعام 2017 بالهزيمة بهدف نظيف من الوداد في المغرب بعد أخطاء عديدة من الحكم بكاري جاساما