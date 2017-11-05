الأهلي يحذر تونس من إشراك علي معلول

حذر النادي الأهلي منتخب تونس من إشراك علي معلول مصابًا في مباراته أمام نظيره الليبي المقررة يوم السبت المقبل في الملعب الأوليمبي برادس بالعاصمة تونس ضمن مباريات الجولة الأخيرة من تصفيات المجموعة الأولى المؤهلة لبطولة كأس العالم بروسيا 2018.

الأهلي يخشى مشاركة علي معلول مصابا

ويخشى النادي الأهلي تفاقم إصابة علي معلول في العضلة الخلفية إذا شارك في مباراة تصفيات المونديال.

وشهدت تدريبات منتخب تونس اليوم مشاركة جميع اللاعبين المحليين والمحترفين باستثناء أسامة الحدادي (ديجون الفرنسي) وبسام الصرارفي (نيس الفرنسي) المقرر انضمامهما غدا قبل الدخول في معسكر مغلق بمدينة “طبرقة” التونسية حتى يوم الجمعة المقبل، فيما لم يشارك علي معلول في المران لمواصلته برنامجه التأهيلي.

وكان نبيل معول المدير الفني للمنتخب التونسي استدعى 28 لاعبًا للمشاركة في المباراة المرتقبة أمام منتخب ليبيا.

ويحتاج المنتخب التونسي إلى نقطة واحدة لضمان التأهل رسميا لكأس العالم بروسيا للمرة الخامسة في تاريخه بعد أعوام: 1978 و1998 و2002 و2006.

ويحتل المنتخب التونسي صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة بفارق ثلاث نقاط على منتخب الكونغو الديمقراطية، بينما المنتخبان الغيني والليبي في المركزين الثالث والرابع برصيد ثلاث نقاط.