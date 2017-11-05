يدرس محمود طاهر رئيس نادي الأهلي الإطاحة بطارق سليمان مدرب حراس مرمى الفريق الأول إذا نجح في انتخابات القلعة الحمراء المقرر لها 30 من شهر نوفمبر الجاري.

مصير طارق سليمان مرهون بانتخابات الأهلي

وينوي طاهر إقالة طارق سليمان إذا نجح في الانتخابات المقبلة بدعوى تراجع مستوى حراس القلعة الحمراء يتقدمهم شريف إكرامي الحارس الأساسي للفريق.

ويمر شريف إكرامي بمرحلة من تراجع المستوى هذا الموسم حتى وصل الحال إلى اتهامه أنه كان أحد الأسباب في خسارة الأهلي لدوري أبطال إفريقيا.

ودافع إكرامي الشحات حارس مرمى النادي الأهلي الأسبق ووالد شريف عن نجله ضد هجوم مصطفى مراد فهمى المُرشح على منصب نائب رئيس النادى ضمن قائمة محمود طاهر.

وأعلن مصطفى مراد فهمي في تصريحات إذاعية أن الأهلي يعاني أزمة في مركز حراسة المرمى ويحتاج إلى حارس كبير للدفاع عن عرينه.

ورد إكرامي الشحات: “من المفترض أن مصطفى مراد محترم ووالده كان كذلك.. المفروض من يتحدث عن حراسة المرمى يكون بيفهم فيها.. شريف إكرامى لا يحتاج لمن يدافع عنه، وهو الأجدر بحراسة مرمي الأهلي.. لم أفهم ماذا يعنى مصطفى فهمى بكلمة كبير هل يقصد كبير فى السن أم الحجم ؟.

وفقد النادي الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا إثر تعادله 1-1 مع الوداد المغربي في ذهاب المباراة النهائية ثم خسارته للإياب بهدف نظيف على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.