بعثة الأهلي تعود إلى القاهرة في حراسة الأمن

وصلت منذ قليل بعثة فريق النادي الأهلي إلى مطار القاهرة الدولي، عائدة من المغرب، بعد خسارة أمام فريق الوداد المغربي في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا. وتم الانتهاء من إجراءات وصول البعثة على متن الطائرة التابعة للشركة الوطنية مصر للطيران رقم 848 القادمة من كازابلانكا، حيث استقبلهم فريق متخصص من شركة الميناء للعمل على إنهاء إجراءات البعثة. وشددت سلطات الأمن بالمطار الإجراءات الأمنية داخل وخارج الصالات وفرضت كردونًا أمنيًا على المستقبلين، كما انتشرت عناصر من القوات الخاصة ومكافحة الشغب داخل الصالات.

يذكر أن الأهلي تلقى خسارة أمام الوداد المغربي بنتيجة هدف مقابل لاشئ، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالمغرب.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليصبح مجموع المباراتين في صالح الفريق المغربي، ويتوج باللقب الإفريقي الثاني في تاريخه.

وفشل النادي الأهلي في تحقيق اللقب الغائب عن القلعة الحمراء منذ عام 2013 عندما فاز على أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي بهدفين نظيفين.