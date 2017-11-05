“كاف”: عقوبات على الوداد ومهاجم الأهلي

يترقب عماد متعب مهاجم النادي الأهلي تطبيق عقوبات عليه بعد إشارته ضد الحكم عقب مباراة فريقه أمام الوداد المغربي والتي انتهت بالهزيمة بهدف نظيف في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كاف يعاقب عماد متعب والوداد

وكشف معتصم جعفر مراقب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عن عماد متعب ونادي الوداد المغربي سيعاقبان بسبب النهائي الإفريقي.

وأوضح معتصم أن واقعة إشعال جماهير الوداد والدخان الذي غطى الملعب ستواجه بعقوبات من كاف إلى جانب عماد متعب بسبب إشاراته ضد الحكم بكاري جاساما عقب انتهاء اللقاء.

وشدد في تصريحات صحفية على أنه إذا كان عماد متعب تجاوزًا لفظيَا ضد الحكام فستكون العقوبة مغلظة لأن ما ظهر أمام الكاميرات هو إشاراته فقط.

وكان عماد متعب قد أشار ضد الحكام بيديه بدعوى أنهم لم يكونوا على مستوى المباراة وساهموا في خسارة الأهلي بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب.

وتوج الوداد المغربي بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي بعد التعادل 1-1 في الذهاب والفوز بهدف نظيف في مباراة الإياب.