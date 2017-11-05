رسميا.. هادي خشبة مديرا للكرة في الأسيوطي

أعلن نادي الأسيوطي سبورت عن تعيين هادي خشبة لاعب الأهلي السابق في منصب مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة المقبلة.

وجاء ذلك عبر الحساب الرسمي لنادي الأسيوطي على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، ليتولى خشبة رسميا منصب مدير الكرة فى النادي.

وسبق لخشبة أنه شغل منصب مدير الكرة فى النادي الأهلي، كما كان أيضا عضو لجنة الكرة في النادي.

يذكر أن فريق الأسيوطي تحت قيادة المدير الفني علي ماهر، الذي تولى المهمة الفنية للفريق عقب استقالة أيمن المزين بشكل رسميا، بعدما نجح في قيادة الأسيوطي للعودة إلى الدوري الممتاز مرة أخرى، بعد موسم واحد من هبوطه لدوري الدرجة الثانية.