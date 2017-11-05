نفى مصدر بالنادي الأهلي وجود أي تفكير في إقالة حسام البدري المدير الفني للفريق الأول أو أي عضو من أعضاء الجهاز الفني بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا إثر الهزيمة بهدف نظيف أمام الوداد المغربي في المباراة النهائية.

حقيقة إقالة حسام البدري من تدريب الأهلي

وأكد المصدر أنه من المستحيل إجراء أي تعديلات في الجهاز الفني بقيادة حسام البدري في منتصف الموسم خاصة أن الأهلي أمام مباريات في الدوري المصري وكأس مصر.

وأشار إلى أن المدير التنفيذي هو الذي يدير النادي لحين انتهاء الانتخابات حسب القانون وبالتالي لا يمكن له إقالة دير الفني أو التفاوض مع مدرب جديد.

وأوضح أن الكلام عن إقالة حسام البدري غير منطقي فهو مجرد شائعات عبر السوشيال ميديا لن تؤثر على قرارات الإدارة.

وكان هاشتاج “إقالة البدري” قد تصدر موقع التواصل الاجتماعي تويتر قبل أن ترد الجماهير الأهلاوي بهاشتاج “كمل يا بدري”.

وخسر الأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد السقوط بهدف نظيف أمام الوداد في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.