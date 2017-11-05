تشيلسي يهزم مانشستر يونايتد.. وكونتي يرفض مصافحة جوزيه مورينيو

خطف نادي تشيلسي فوزًا مثيرًا بهدف نظيف على مانشستر يونايتد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ألفارو موراتا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 55 برأسية رائعة على يسار ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد بعد عرضية من أزبيليكوتا.

وارتفع رصيد تشيلسي إلى النقطة الثانية والعشرين في المركز الرابع، بينما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة الثالثة والعشرين في المركز الثاني.

كونتي يرفض مصافحة مورينيو

ورفض أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي مصافحة جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد عقب انتهاء المباراة.

وكان كونتي قد خلف مورينيو في تدريب تشيلسي في الموسم الماضي الذي توج به بلقب الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام تشيلسي

حراسة المرمى: دي خيا

خط دفاع: بايلي – جونز – سمولينج – فالنسيا

خط الوسط: هيريرا – ماتيتش – يونج – مختاريان

خط الهجوم: لوكاكو – راشفورد

تشكيل تشيلسي أمام مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: أزبيلكويتا – كريستنسن – كاهيل – زاباكوستا

خط الوسط: باكايوكو – كانتي – فابريجاس – ألونسو – هازارد

خط الهجوم: موراتا