محمد صلاح يتحدث عن خطة عودته للدوري الإنجليزي

أعرب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، عن سعادته بعد العودة إلى اللعب بالدوري الإنجليزي، وتألقه اللافت في جميع مباريات فريقه الفترة الماضية سواء بالدوري المحلي أو دوري أبطال أوروبا.

وقال صلاح في تصريح لشبكة “BT Sport”: “حظيت بموسمين رائعين فى روما، ولذلك كان لدى الثقة للعودة إلى إنجلترا مرة أخرى وهذه كانت خطتى”.

وأضاف: “الثقة كانت حاضرة منذ بداية انضمامى لليفربول وسعيد بذلك، وعلى أن استمر فى الشغل بهذه الطريقة”.

وسبق للاعب من قبل اللعب بالدوري الإنجليزي في صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي تحت قيادة المدير الفني البرتغالي مورينيو، قبل أن ينتقل إلى صفوف فريق فيورينتينا الإيطالي، حيث ظهر اللاعب بشكل جيد مع الفريق الإيطالي، حتى انتقل إلى فريق روما الإيطالي، الذي كان بوابة صلاح للعودة مرة أخرى إلى الدوري الإنجليزي.

يشار إلى أن صلاح أحرز 12 هدفًا فى 17 مباراة مع ليفربول فى كل البطولات، منذ انضمامه إلى صفوف الفريق مع بداية الموسم الحالي.

يذكر أن محمد صلاح كان له دور كبير فى تأهل المنتخب المصرى إلى نهائيات كأس العالم، للمرة الثالثة فى التاريخ، بعدما أحرز هدفي التأهل أمام منتخب الكونغو في مباراة الحسم.